León XIV reza ante tumba de san Charbel

Annaya, Líbano.- El papa León XIV rezó el lunes en la tumba de un santo libanés venerado entre cristianos y musulmanes mientras traía un mensaje de paz, esperanza y convivencia religiosa a una región desgarrada por el conflicto.

Mientras sonaban las campanas, el papamóvil cubierto de León serpenteó a través de la lluvia y millas de libaneses entusiastas se alinearon a lo largo de la ruta de su cortejo hacia Annaya, a unos 40 kilómetros de Beirut. Algunos ondeaban banderas libanesas y del Vaticano y lanzaban pétalos de flores y arroz sobre su auto en un gesto de bienvenida mientras pasaba rápidamente.

Cada año, cientos de millas de peregrinos visitan el monasterio en la cima de la colina de San Marón con vistas al mar para rezar en la tumba de san Charbel Makhlouf, un ermitaño maronita libanés que vivió de 1828 a 1898. Es conocido por supuestas curaciones milagrosas después de que las personas rezaran por su intercesión.

León rezó en silencio en la tumba oscurecida y ofreció una lámpara como regalo de luz para el monasterio.

“Hermanas y hermanos, hoy encomendamos a la intercesión de san Charbel las necesidades de la Iglesia, Líbano y el mundo”, dijo en francés. “Para el mundo, pedimos paz. La imploramos especialmente para el Líbano y para todo el Levante”.