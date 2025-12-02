logo pulso
MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Termina el brote de ébola en la RDC

Por EFE

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Termina el brote de ébola en la RDC

Nairobi, Kenia.- La República Democrática del Congo (RDC) decretó este lunes el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la provincia de Kasai, declarado el pasado 4 de septiembre y que causó 45 muertes, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El fin del brote se decidió después de que “no se reportaran nuevos casos en los últimos 42 días desde que el último paciente fue dado de alta del centro de tratamiento el 19 de octubre de 2025”, indicó la OMS.

Los protocolos de esa agencia de la ONU establecen que un país puede dar por terminado un brote de ébola si no se detectan nuevos casos durante 42 días consecutivos, el doble del período de incubación del virus.

“En nombre del Gobierno, y teniendo en cuenta todos los indicadores científicos y operativos que confirman que se ha roto la cadena de transmisión del virus, declaro oficialmente el fin del decimosexto brote de ébola en la República Democrática del Congo”, afirmó el doctor Samuel Roger Kamba, ministro congoleño de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social.

