Zelenski refuerza su posición de negociar

París, Fra.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en París un espaldarazo a su posición negociadora frente a Rusia, al recibir el apoyo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero también de otros líderes europeos que reiteraron que las cuestiones territoriales deben depender de Kiev.

Mientras la mediación estadounidense avanza, en vísperas de que el enviado especial de Donald Trump llegue a Rusia, Zelenski insistió en los avances del plan de paz, enmendado por sus emisarios en Ginebra, y que tiene en las cuestiones territoriales su punto crucial. “Es la cuestión más difícil”, indicó el presidente ucraniano en una comparecencia de prensa junto a Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo.

“Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor”, aseguró el mandatario ucraniano, que este viernes se trasladará a Irlanda y recibirá los últimos avances de sus emisarios, que siguen negociando con Estados Unidos, ahora en Miami.

El plan inicial propuesto por EU. incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.

“Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”, aseguró Macron, en un discurso similar al que mantuvo el canciller alemán, Friedrich Merz, que también participó en la reunión por vídeoconferencia, al igual que los mandatarios de Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, además de los líderes de la Unión Europea y la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que recibió en Bruselas al ministro ucraniano de Defensa, Denís Shmigal, reiteró el compromiso “inquebrantable” de la OTAN con Ucrania, a la que fortalece con ayuda militar “para que pueda defenderse ahora y disuadir futuras agresiones” y su apoyo a “los esfuerzos continuos para asegurar una paz justa y duradera”.

“Apoyo los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y espero que obtengan indicaciones claras de la voluntad de Rusia de lograr la paz”, señaló el presidente francés, que consideró que, por encima de las palabras están los hechos y los bombardeos continúan sobre Ucrania.