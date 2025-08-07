Liberan en Nicaragua a 767 tortugas de paslama

San José.- Un total de 767 tortuguillos de paslama, una especie en peligro de extinción, fueron liberados de un refugio de vida silvestre en Nicaragua al océano Pacífico, informaron este miércoles las autoridades.

Las tortugas fueron liberadas del refugio de vida silvestre Río Escalante Chacocente, municipio nicaragüense de Santa Teresa,departamento de Carazo (suroeste), donde nacieron en un vivero, hacia las aguas del océano Pacífico, indicó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) en una declaración.

La liberación de esos 767 tortuguillos, que forma parte de la campaña nacional ‘Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas’, consiste en llevarlas de los refugios a la playa en donde son puestas en libertad en la arena a unos metros del mar.

El Marena destacó que sus guardas de áreas de conservación, junto con efectivos del Ejército de Nicaragua, fueron los encargados de liberar a los tortuguillos, y son los mismos que están a cargo de proteger las arribadas de las tortugas marinas.

La actividad de desove de tortugas inició la noche del viernes 1 de agosto y concluyó el martes 5 de agosto, de acuerdo con la información.