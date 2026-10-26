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Lista Estudiantil, utópico y sin líderes

Por Agencias

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Lista Estudiantil, utópico y sin líderes
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      Viena.- Un movimiento sin líderes ni ideología clara, asambleario, utópico, ingenuo y con un programa minimalista con un objetivo único: acabar con el autoritarismo y la corrupción de la que acusan a Aleksandar Vucic, el nacionalista populista que gobierna Serbia desde hace doce años, así es la "Lista de Estudiantes".

      La Lista Estudiantil es una candidatura promovida por el movimiento universitario y compuesta por representantes de la sociedad civil. Su denominación identifica a quienes impulsaron el proyecto, aunque sus aspirantes al Parlamento proceden de distintos ámbitos profesionales.

      Los universitarios concurren con una lista electoral de 250 nombres, ninguno de ellos estudiantes, elegidos a través de un largo y complicado proceso asambleario de democracia directa.

      Hay profesores, actores, dramaturgos, economistas, activistas, sociólogos e ingenieros; todos sin experiencia ni militancia política. No hay un líder y ni siquiera se sabe quién será el candidato a primer ministro. Su cabeza de lista es Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor universitario. 

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      Entre los nombres más reconocibles destaca el de Dejan Bodiroga, una de las grandes figuras del baloncesto europeo, que jugó en el Real Madrid y el Barça. También figuran el actor Tihomir Stanic, el sociólogo y comentarista político Jovo Bakic y Dejan Šoškic, antiguo gobernador del Banco Nacional de Serbia

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