Lula Da Silva remonta y gana

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São Paulo, Bra.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51.76% de los votos, frente al 48.24% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99.81% de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2.2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.

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Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

El presidente reelecto afirmó anoche que su victoria es una "derrota de la mentira y del negacionismo". Lula celebró la remontada inédita durante una comparecencia en un hotel de la ciudad de São Paulo, acompañado por su esposa Janja da Silva, el vicepresidente reelecto Geraldo Alckmin y otros aliados.

"Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país", declaró, entre aplausos y vítores de los congregados.

El líder progresista acusó a Flávio Bolsonaro de mentir con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo".

"Parece todo falso", afirmó sobre su adversario, con quien mantuvo dos tensos debates televisivos en la última semana.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se congratuló por haber reducido la abstención respecto a la primera vuelta de hace tres semanas, en la que quedó segundo por detrás del senador ultraderechista.

Asimismo, agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles "para defender la democracia", así como a las personas mayores por haber ido a votar.

"Puedo garantizar que vamos a cambiar la forma de gobernar este país", declaró, antes de decir que la comunicación en redes sociales, que fue clave para la remontada, ocupará un "espacio muy grande" en su próximo mandato.