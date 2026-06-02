Campaña electoral se torna agresiva

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Bogotá, Col.- La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia se calentó este lunes, nada más comenzar, con insultos, denuncias y desafíos entre los dos candidatos, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, en su afán por conquistar al electorado que les fue esquivo en las elecciones.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones, (40,90 %), resultado que pone a la izquierda con una desventaja de 673.138 votos en la línea de partida.

Por eso, Cepeda emplazó a De la Espriella, mediante un mensaje en X, a un debate sobre propuestas y planes de gobierno, algo que él mismo evitó antes de la primera vuelta.

"Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo", le contestó De la Espriella.

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De la Espriella aprovechó su respuesta para volver a arremeter contra su rival, a quien llamó "cobarde" y lo acusó de haberse escondido durante la campaña mientras, según él, Petro hacía proselitismo a su favor.

"Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones", afirmó Abelardo de la Espriella, sin aportar pruebas sobre esa acusación.

Poco después, Cepeda abrió una insólita discusión al criticar el uso de la camiseta amarilla de la selección colombiana por De la Espriella y sus seguidores para votar o hacer campaña política y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) una posición al respecto.

"El señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la selección Colombia. ¿De cuándo acá la selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?", expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

La FCF respondió que "no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir" que cualquier persona puede comprar libremente, mientras que usuarios de redes sociales empezaron a publicar imágenes de Petro y otros miembros de su partido usando la misma camiseta en elecciones pasadas.