Aliados dan su apoyo a Ucrania

Kiev, Ucrania.- Los aliados occidentales de Ucrania presentaron el sábado un frente unido mientras presionaban para revisar un plan de paz de Estados Unidos que consideran favorecer a Moscú, a pesar de la invasión a gran escala de su vecino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenski ha prometido que los ucranianos “siempre defenderán” su hogar.

Una delegación ucraniana, reforzada con representantes de Francia, Alemania y Reino Unido, se prepara para conversaciones directas con Washington en Suiza este domingo.

El plan de 28 puntos para poner fin a una guerra de casi cuatro años generó alarma en Kiev y en las capitales europeas. Zelenski dijo que su país podría enfrentarse a la difícil elección entre defender sus derechos soberanos y conservar el apoyo estadounidense que necesita.

El plan de Estados Unidos contempla que Ucrania ceda territorio a Rusia, algo que Kiev ha descartado repetidamente, al tiempo que reduce el tamaño de su ejército y bloquea su camino hacia una membresía en la OTAN. Contiene muchas de las demandas de larga data de Moscú y ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev. Los líderes de la Unión Europea, Canadá y Japón emitieron el sábado una declaración conjunta en la que celebran los esfuerzos de paz de Estados Unidos, pero rechazan los principios clave del plan.

“Estamos listos para participar a fin de asegurar que una paz futura sea sostenible. Estamos claros en el principio de que no se deben cambiar las fronteras por la fuerza. También nos preocupan las propuestas de limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían a Ucrania vulnerable a futuros ataques”, se señala en la declaración. Añadió que cualquier decisión respecto a la OTAN y la Unión Europea requeriría el consentimiento de los Estados miembros.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo a los periodistas en la cumbre que “las guerras no pueden ser terminadas por grandes potencias sobre las cabezas de los países afectados”, e insistió en que Kiev necesita garantías sólidas.