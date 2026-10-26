Matan a enfermera que atendía ébola en RDC

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Butembo, RDC.- Una enfermera murió y un trabajador sanitario resultó gravemente herido tras ser agredidos cuando respondieron a una alerta de ébola en la República Democrática del Congo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fue el más reciente de una serie de ataques contra trabajadores de la salud y personal de respuesta que, según las autoridades, está obstaculizando los esfuerzos para frenar el brote de ébola de más rápido crecimiento en el mundo.

La agresión ocurrió el sábado en la localidad de Bafwasende, en la provincia oriental de Tshopo, informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en X el domingo.

"Todos los que trabajan para proteger a las comunidades de esta enfermedad mortal deben poder hacerlo con dignidad y seguridad", escribió Tedros. "La atención sanitaria siempre debe estar protegida".

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El director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi, también condenó el ataque en X.

"La desinformación y el miedo nunca deben alimentar la violencia", subrayó Janabi.

Las autoridades locales aún no han comentado sobre el ataque ni los agresores.