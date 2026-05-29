Mortal incendio en escuela de Kenia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Gilgil, Kenia.- Un incendio arrasó un dormitorio en una escuela para niñas en el centro de Kenia el jueves, causando la muerte de al menos 16 estudiantes, dijo un funcionario del gobierno, en el incidente más reciente de este tipo que sacudió a la nación africana.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó el jueves que otras 79 personas resultaron heridas en la Escuela de Niñas Utumishi, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro de Kenia.

Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se cumplió el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

La policía dijo que estaba encabezando los trabajos de rescate y respuesta de emergencia en la escuela, que se encuentra a unos 120 kilómetros (75 millas) de la capital, Nairobi.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La secundaria de propiedad gubernamental está administrada y patrocinada por el Servicio de Policía de Kenia. Muchas de las estudiantes son hijas de agentes.

Las víctimas aún no han sido identificadas, una fuente de ira y frustración para algunos de los padres que se reunieron en el lugar. Decenas aún esperaban para confirmar que sus hijas no estaban entre las víctimas.