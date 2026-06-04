Sinaloa instalará pantallas gigantes para transmisión del Mundial 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CULIACÁ, Sin., junio 4 (EL UNIVERSAL).- En reunión con

y de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del Estado se informó que adicional a la trasmisión de los juegos del mundial se ofrecerán conciertos, actividades recreativas, culturales y otros eventos, a fin de promover las visitas.La trasmisión delde, a las doce del día hora del centro, tendrá lugar enque serán ubicadas en la cabecera municipal de Mocorito y al término del encuentro se tendrá un concierto y se desarrollarány deportivas.El día 13 de junio, en la ciudad de, se colocarán pantallas y se transmitirá sólo uno de los tres partidos programados ese día, en el que se espera una afluencia de, los cuales al término del juego presenciarán una exhibición del juego prehispánico del Ulama y unLa mañana del domingo 14 de junio, en el Parque Acuático de Tres Ríos, se transmitirán en vivo losprogramados, entre ellos el de Alemania contra Curazao, y se celebrará unaEn el, adicional a la trasmisión del encuentro entre lay la República de Japón, a celebrarse en la sede de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las ocho de la noche, se desarrollarány deportivas.