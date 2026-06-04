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Sinaloa instalará pantallas gigantes para transmisión del Mundial 2026

Se esperan hasta 10 mil espectadores en Mazatlán para la transmisión de partidos y espectáculos culturales.

Por El Universal

Junio 04, 2026 01:23 p.m.
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Sinaloa instalará pantallas gigantes para transmisión del Mundial 2026
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      CULIACÁ, Sin., junio 4 (EL UNIVERSAL).- En reunión con

      autoridades municipales
      y de la Secretaría de Turismo

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      del Estado se informó que adicional a la trasmisión de los juegos del mundial se ofrecerán conciertos, actividades recreativas, culturales y otros eventos, a fin de promover las visitas.
      La trasmisión del juego inaugural de México contra Sudáfrica, a las doce del día hora del centro, tendrá lugar en pantallas gigantes que serán ubicadas en la cabecera municipal de Mocorito y al término del encuentro se tendrá un concierto y se desarrollarán actividades culturales y deportivas.
      El día 13 de junio, en la ciudad de Mazatlán, se colocarán pantallas y se transmitirá sólo uno de los tres partidos programados ese día, en el que se espera una afluencia de 10 mil espectadores, los cuales al término del juego presenciarán una exhibición del juego prehispánico del Ulama y un espectáculo de drones.
      La mañana del domingo 14 de junio, en el Parque Acuático de Tres Ríos, se transmitirán en vivo los cuatro partidos programados, entre ellos el de Alemania contra Curazao, y se celebrará una convivencia infantil.
      En el municipio del Fuerte, adicional a la trasmisión del encuentro entre la Selección Mexicana y la República de Japón, a celebrarse en la sede de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las ocho de la noche, se desarrollarán actividades culturales y deportivas.

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