Netanyahu ordena ataques “contundentes”

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó el martes que ha ordenado al Ejército llevar a cabo “ataques contundentes” en Gaza de inmediato, y Hamás respondió que retrasaría la entrega de los restos de un rehén, en una nueva prueba para el frágil alto al fuego mediado por Estados Unidos.

La orden de Netanyahu se produjo después de que un funcionario israelí dijo que Hamás había disparado contra sus fuerzas en el sur de Gaza y después de que el grupo extremista palestino entregara partes de cuerpos el lunes que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado anteriormente en la guerra.

Netanyahu calificó la devolución de los restos como una “clara violación” del acuerdo de alto al fuego, según el cual Hamás debe devolver los rehenes restantes en Gaza lo antes posible.

En otro signo de la fragilidad del alto al fuego, las tropas israelíes fueron atacadas en la ciudad sureña de Rafah el martes y respondieron al fuego, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato porque aún no ha habido un anuncio oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Frágil tregua se mantiene a pesar de los incidentes

El alto al fuego que comenzó el 10 de octubre se ha mantenido en gran medida a pesar de al menos dos estallidos previos de violencia.

El 19 de octubre, Israel declaró que dos soldados israelíes fueron asesinados por disparos de Hamás. Israel respondió con una serie de ataques que mataron a más de 40 palestinos, según funcionarios de salud locales. Y durante el fin de semana, Israel llevó un cabo un ataque aéreo contra lo que dijo eran militantes de la Yihad Islámica que planeaban un ataque, contratando a varias personas.

Todavía hay 13 cuerpos de rehenes en Gaza. Hamás indicó el martes que había recuperado el cuerpo de un rehén, pero después de que Israel anunciara los aviones para atacar Gaza, Hamás dijo en un comunicado que retrasaría la entrega.

Un videógrafo de Associated Press en Jan Yunis presenció el martes lo que parecía ser una bolsa blanca para cadáveres siendo sacada de un túnel por varios hombres, incluidos algunos milicianos enmascarados, y luego transportada a una ambulancia. No estaba claro de inmediato qué había en la bolsa.