logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Niños y mujeres mueren de hambre

Israel sigue negando que haya hambruna en Gaza

Por AP

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Niños y mujeres mueren de hambre

Tel Aviv, Israel.- La directora de la agencia alimentaria de la ONU dijo el jueves que era “muy evidente” durante su visita a Gaza esta semana que no hay suficiente comida en el territorio palestino y que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la urgente necesidad de más ayuda.

La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo la semana pasada que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en la hambruna y que esto probablemente se extenderá por todo el territorio si no cesa el fuego y se pone fin a las restricciones a la ayuda humanitaria.

Cindy McCain, directora general del Programa Mundial de Alimentos, dijo a The Associated Press que ya hay inanición en Gaza.

“Personalmente conocí a madres y niños que estaban muriendo de hambre en Gaza”, afirmó. “Es real y está sucediendo ahora”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La declaración de hambruna ha aumentado la presión internacional sobre Israel, que ha estado luchando contra Hamás desde el ataque mortal del grupo armado el 7 de octubre de 2023. Israel ahora dice que planea tomar la ciudad de Gaza y otros bastiones de Hamás, y no ha habido señales públicas de progreso en los recientes esfuerzos por un alto el fuego.

Casi 63.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza.

Israel rechaza la declaración —emitida por la autoridad en crisis alimentarias conocida como Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF)— y el miércoles pidió una retractación formal.

McCain pasó la mayor parte en un recorrido por Gaza hablando con familias desplazadas que viven en tiendas de campaña y enfrentan el hambre.

“Conocí a una familia que vino del norte, eran 11, y literalmente no habían tenido comida en absoluto y todavía no tienen suficiente comida”, comentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras 5 décadas, ONU se retirará de Líbano
Tras 5 décadas, ONU se retirará de Líbano

Tras 5 décadas, ONU se retirará de Líbano

SLP

AP

Cambio climático agrava incendios
Cambio climático agrava incendios

Cambio climático agrava incendios

SLP

AP

Se registran temperaturas abrasadoras y baja en las lluvias

Estragos por intensas lluvias en Pakistán
Estragos por intensas lluvias en Pakistán

Estragos por intensas lluvias en Pakistán

SLP

AP

Rusia lanza gran ofensiva en Kiev
Rusia lanza gran ofensiva en Kiev

Rusia lanza gran ofensiva en Kiev

SLP

AP

Los ataques matan a 21 personas y provocan daños a oficinas diplomáticas de la Unión Europea