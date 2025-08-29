Niños y mujeres mueren de hambre

Tel Aviv, Israel.- La directora de la agencia alimentaria de la ONU dijo el jueves que era “muy evidente” durante su visita a Gaza esta semana que no hay suficiente comida en el territorio palestino y que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la urgente necesidad de más ayuda.

La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo la semana pasada que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en la hambruna y que esto probablemente se extenderá por todo el territorio si no cesa el fuego y se pone fin a las restricciones a la ayuda humanitaria.

Cindy McCain, directora general del Programa Mundial de Alimentos, dijo a The Associated Press que ya hay inanición en Gaza.

“Personalmente conocí a madres y niños que estaban muriendo de hambre en Gaza”, afirmó. “Es real y está sucediendo ahora”.

La declaración de hambruna ha aumentado la presión internacional sobre Israel, que ha estado luchando contra Hamás desde el ataque mortal del grupo armado el 7 de octubre de 2023. Israel ahora dice que planea tomar la ciudad de Gaza y otros bastiones de Hamás, y no ha habido señales públicas de progreso en los recientes esfuerzos por un alto el fuego.

Casi 63.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza.

Israel rechaza la declaración —emitida por la autoridad en crisis alimentarias conocida como Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF)— y el miércoles pidió una retractación formal.

McCain pasó la mayor parte en un recorrido por Gaza hablando con familias desplazadas que viven en tiendas de campaña y enfrentan el hambre.

“Conocí a una familia que vino del norte, eran 11, y literalmente no habían tenido comida en absoluto y todavía no tienen suficiente comida”, comentó.