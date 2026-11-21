¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

JEFFERSON CITY, Misuri.- El fabricante de agroquímicos Bayer pagará hasta 7.250 millones de dólares a lo largo de dos décadas para resolver miles de reclamaciones de pacientes con cáncer en Estados Unidos, los cuales sostienen que la empresa debía advertirle a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar linfoma, según un acuerdo aprobado el viernes por un juez de Missouri.

El acuerdo de alcance nacional se aplica tanto a usuarios de Roundup que ya están enfermos como a quienes se les dé en años futuros un diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Los participantes podrían recibir un promedio de entre 10.000 y 165.000 dólares, dependiendo de cómo usaron el producto, qué edad tenían cuando fueron diagnosticados y la gravedad de su enfermedad.

Para Bayer, con sede en Alemania y que niega que Roundup cause cáncer, el acuerdo aporta cierta certeza financiera frente al aumento de los costos de litigio, que la han llevado a contemplar retirar el producto de los mercados agrícolas de EU.

Los demandantes también enfrentan la incertidumbre. Mientras el acuerdo estaba pendiente, la Corte Suprema federal debilitó uno de los argumentos centrales en las demandas por Roundup.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí