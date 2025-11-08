Países expresan su dolor, previo a cumbre climática

BELÉM, Brasil.- Funcionarios de países más vulnerables al calentamiento global ofrecieron el viernes vivos relatos de la vida en la línea del frente de un planeta que se calienta, parte de las conversaciones anuales de Naciones Unidas sobre el clima para las que gobernantes mundiales se han reunido a orillas de la Amazonía.

En reuniones preliminares antes del inicio oficial del lunes , algunos funcionarios han intentado generar apoyo para iniciativas de protección forestal y hacer que los mercados de carbono —con los que se procuran reducir las emisiones que impulsan el calentamiento— sean más eficaces. Pero en las reuniones también se dedicó tiempo a escuchar testimonios apasionados sobre los daños que el cambio climático está causando en todo el mundo.

El diplomático haitiano Smith Augustin, cuyo país fue vapuleado por el huracán Melissa , apeló a los países más ricos que producen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo a que ayudarán a Haití a prepararse para tormentas aún más grandes. Los países desarrollados prometieron 300 mil millones de dólares para ayudar a las naciones pobres a adaptarse a los choques climáticos en la cumbre climática del año pasado en Azerbaiyán, pero eso aún no se ha cumplido.

“Los huracanes y las fuertes lluvias devastaron mi país”, expresó Agustín. “Quiero enfatizar que los países en desarrollo, y especialmente los pequeños estados insulares, son los que tienen menos responsabilidad por el cambio climático”.

Kithure Kindiki, vicepresidente de Kenia, señaló que rescatistas en su país todavía buscan a decenas de personas desaparecidas después de un reciente intervalo de tierra provocado por lluvias torrenciales.