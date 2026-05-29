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Presidente de Ucrania viaja a Suecia

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Presidente de Ucrania viaja a Suecia
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      Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo en Suecia el jueves para mantener conversaciones con el primer ministro, Ulf Kristersson, sobre cooperación bilateral en materia de defensa, información el líder ucraniano y el gobierno sueco.

      Los dos países están preparando "un importante paquete de defensa" y trabajan en un acuerdo para proporcionar a Ucrania cazas Gripen, escribió Zelenski.

      El líder ucraniano ha buscado profundizar la cooperación en defensa con otros países ofreciendo la experiencia en drones que su país ha acumulado durante más de cuatro años de lucha contra la invasión de Rusia.

      Zelenski afirma que especialistas ucranianos han ayudado a países en la región árabe del golfo Pérsico a reforzar sus defensas antiaéreas durante la guerra con Irán. También han ayudado en bases militares estadounidenses en Oriente Medio, sostiene. Ucrania además ha suscrito acuerdos de producción conjunta de drones con países de la Unión Europea, que teme que el presidente ruso Vladímir Putin tenga ambiciones militares más allá de Ucrania.

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      Los drones ucranianos que patrullan la línea del frente de 1.250 kilómetros y realizan ataques adentrándose en las rutas de suministro han contenido al ejército más grande de Rusia.

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