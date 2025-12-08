Pronto iremos a la segunda fase: B. Netanyahu

Tel Aviv, Israel.- El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó el domingo que Israel y Hamás “muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego”, después de que Hamás devuelva los restos del último rehén retenido en Gaza.

Netanyahu hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Friedrich Merz, quien está de visita en Israel, y destacó que la segunda fase de la tregua, el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, podría comenzar tan pronto como a finales de mes.

Hamás todavía retiene los restos de Ran Gvili, un policía de 24 años que fue asesinado en el ataque por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra. Su cuerpo fue llevado a Gaza.

La segunda etapa también incluye el despliegue de una fuerza internacional para asegurar Gaza y la formación de un gobierno palestino temporal para gestionar los asuntos cotidianos bajo la supervisión de una junta internacional liderada por el presidente Donald Trump.

La devolución de los restos de Gvili —y el retorno por parte de Israel de 15 cuerpos de palestinos a cambio— marcaría la finalización de la primera fase del plan de 20 puntos de Trump.

Hamás dice que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por la ofensiva de dos años de Israel en Gaza. Israel ha acusado a los militantes de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

Netanyahu declaró que pocos creían que la primera etapa del alto al fuego pudiera lograrse, y la segunda fase es igualmente difícil. “Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible. Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza, Hamás tiene que ser desmantelado”, dijo .

Merz afirmó que Alemania “siempre defenderá la existencia y seguridad de Israel”, después de las atrocidades del Holocausto.

Afirmó que Alemania todavía cree que una solución de dos estados es la mejor opción posible, pero que “el gobierno federal alemán sigue opinando que el reconocimiento de un estado palestino solo puede llegar al final de tal proceso, no al principio”.