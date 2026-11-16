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Protestan los checos contra reformas a medios públicos

Rechazan plan de reestructurar los medios públicos

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Protestan los checos contra reformas a medios públicos
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      Praga.- Cientos de miles de personas se manifestaron en Praga el domingo contra el plan del gobierno checo para reformar la financiación de los medios públicos, denunciando que ello erosionará la independencia de los medios y la democracia.

      La protesta masiva tuvo lugar en el parque Letná de la capital, donde se reunieron enormes multitudes durante la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen comunista en el país.

      La concentración, apenas dos días antes del aniversario de las protestas de 1989, reunió a unas 350,000 personas, según Mikuláš Minár, el principal organizador del grupo Un Millón de Momentos por la Democracia. Exigieron que el gobierno retirara su plan y manifestaron su preocupación de que el mandatario, el multimillonario checo Andrej Babiš, y sus socios de coalición representan una amenaza para la democracia.

      Según el plan, las emisoras públicas de radio y televisión del país se financiarían con el presupuesto estatal, en sustitución del sistema actual de cuotas periódicas pagadas por individuos, hogares y empresas. Las emisoras recibirían alrededor de un 15% menos de dinero del que reciben ahora, lo que podría derivar en despidos, una producción limitada y la cancelación de programas.

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      La coalición gobernante avanzó inesperadamente con el plan en la cámara baja del Parlamento el 24 de octubre. Sus legisladores limitaron el tiempo de intervención de la oposición antes de votar a las 4:36 de la mañana para hacer avanzar el proyecto en la primera de tres lecturas parlamentarias.

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