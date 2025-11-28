Putin presenta su propia versión del plan de paz

Moscú/Kiev.- El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó su propia versión del plan de paz para Ucrania, que consiste en negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.

Dicho reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

El jefe del Kremlin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea “tiene importancia”, ya que entonces un ataque contra esas regiones sería considerado “una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes” y no “un intento de recuperar un territorio que pertenece legítimamente a Ucrania. Son cosas diferentes”.

“Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento. Pero, a día de hoy, no de Ucrania”, subrayó Putin.

El líder ruso añadió que, “por supuesto, queremos llegar, en un momento dado, a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible desde el punto de vista jurídico”.

Mientras, Ucrania y Estados Unidos reanudarán a finales de esta semana las negociaciones sobre el plan de paz que iniciaron el pasado fin de semana en Ginebra y que analiza la iniciativa planteada por EU.