logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Putin presenta su propia versión del plan de paz

Por EFE

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Putin presenta su propia versión del plan de paz

Moscú/Kiev.- El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó su propia versión del plan de paz para Ucrania, que consiste en negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.

Dicho reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

El jefe del Kremlin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea “tiene importancia”, ya que entonces un ataque contra esas regiones sería considerado “una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes” y no “un intento de recuperar un territorio que pertenece legítimamente a Ucrania. Son cosas diferentes”.

“Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento. Pero, a día de hoy, no de Ucrania”, subrayó Putin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El líder ruso añadió que, “por supuesto, queremos llegar, en un momento dado, a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible desde el punto de vista jurídico”.

Mientras, Ucrania y Estados Unidos reanudarán a finales de esta semana las negociaciones sobre el plan de paz que iniciaron el pasado fin de semana en Ginebra y que analiza la iniciativa planteada por EU.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En riesgo, futuro de la humanidad: papa
En riesgo, futuro de la humanidad: papa

En riesgo, futuro de la humanidad: papa

SLP

EFE

Atacante en DC trabajó en la CIA
Atacante en DC trabajó en la CIA

Atacante en DC trabajó en la CIA

SLP

AP

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los heridos en el tiroteo, falleció

Israel ha matado ya a 69,799 gazatíes
Israel ha matado ya a 69,799 gazatíes

Israel ha matado ya a 69,799 gazatíes

SLP

EFE

Más de 80 muertos por las luvias en Tailandia
Más de 80 muertos por las luvias en Tailandia

Más de 80 muertos por las luvias en Tailandia

SLP

AP