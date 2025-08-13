Putin quiere la región del Donetsk: Zelenski

Bruselas, Bélgica.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró el martes que el presidente ruso Vladímir Putin quiere que Ucrania se retire del 30% restante de la región de Donetsk como parte de un acuerdo de alto al fuego.

Zelenski afirmó que la posición de Rusia le fue transmitida por funcionarios estadounidenses antes de una cumbre el viernes entre Putin y el presidente Donald Trump en Alaska. Zelenski reiteró que Ucrania no se retirará de los territorios que controla, diciendo que eso sería inconstitucional y solo serviría como trampolín para una futura invasión rusa.

Aún no estaba claro si Ucrania participaría en la cumbre del viernes. La UE también ha sido excluida de la reunión, y el martes apelaron a Trump para que proteja sus intereses.

Zelenski indicó en una conferencia de prensa en Kiev que Putin quiere los 9,000 kilómetros cuadrados restantes de Donetsk donde se libran las batallas más duras de la guerra, como parte de un alto al fuego. Dijo que la posición rusa le fue transmitida por funcionarios estadounidenses.

Hacerlo le daría a Rusia casi la totalidad del Donbás, una región que comprende el corazón industrial del este de Ucrania que Putin ha codiciado durante mucho tiempo.