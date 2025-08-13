Elefantes, amenaza para agricultores

Taita Taveta, Kenia.- Para los agricultores en las colinas de Taita, en el sur de Kenia, los elefantes son una amenaza: arrasan sus cultivos y, en ocasiones, hieren o incluso matan a gente.

El agricultor Richard Shika, de 68 años, ha tenido algunos encuentros peligrosos. “Una vez, estaba tratando de ahuyentar a un elefante que estaba en mi campo de maíz, pero se dio la vuelta y me embistió”, recordó Shika. “Se detuvo justo frente a mí y conseguí saltar a un lado”.

“Los lugares e infraestructuras que desarrollamos los humanos obstaculizan las rutas migratorias y caminos que solían tomar los elefantes”, explicó Yuka Luvonga, quien investiga la coexistencia entre humanos y elefantes para la organización conservacionista Save The Elephants.

Los elefantes rondan los 150 kilos de vegetación al día, por lo que mantenerlos alejados de las granjas es complicado, especialmente si el forraje escasea en otros lugares. Si los agricultores intentan ahuyentarlos, como hizo Shika, a veces se defienden.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agricultores han encontrado algunas soluciones. Una de ellas son las abejas. “A los elefantes no les gusta que les piquen las abejas, por lo que se mantienen alejados de las zonas donde hay colmenas”, manifestó Shika.

Con la ayuda de Save The Elephants, Shika es uno de los 50 agricultores que han colgado colmenas de alambre entre postes alrededor de sus propiedades.

Cambiar de cultivo también puede marcar la diferencia. A los elefantes les encantan el maíz y las sandías. Pero el sésamo, no tanto. Las plantas de sésamo producen un olor que repele de forma efectiva a los elefantes.