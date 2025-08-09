Rechazo a plan de Netanyahu

Redacción Internacional.- Alemania, Bélgica, España, Reino Unido, Países Bajos, Turquía, Australia, la Comisión Europea y la ONU expresaron este viernes su rechazo al plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a sus habitantes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que este plan no aclara cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

Merz añadió que, “en estas circunstancias, el Gobierno federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza”, en lo que supone una decisión sin precedentes para Alemania, uno de los socios europeos más reticentes a criticar al Gobierno israelí.

En línea con esta postura, el Gobierno neerlandés también calificó como “un paso equivocado” el plan militar del gabinete israelí, al considerar que “no contribuye en absoluto” a mejorar la tragedia humanitaria en el enclave y advirtió que “Gaza pertenece a los palestinos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Países Bajos, al igual que Alemania, también canceló este viernes entregas navales a Israel por el “riesgo de uso” contra Gaza.

Otro de los países que se mostró más contundente en su respuesta fue Bélgica, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, convocó a la embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig-Abu, y declaró que “tratará de abogar enérgicamente por que se dé marcha atrás”.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, por su parte, condenó “con firmeza” la decisión de Israel que “solo provocaría más destrucción y sufrimiento” en Gaza y subrayó que insta a un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave y la liberación de todos los rehenes que Hamás mantiene en su poder.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer calificó de “errónea” la decisión e instó al Ejecutivo israelí a “reconsiderar de inmediato” la medida. “Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Solo provocará más derramamiento de sangre”.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió al Gobierno israelí que “reconsidere” su plan militar en Gaza e insistió en la liberación de todos los rehenes y en el “acceso inmediato y sin obstáculos” de la ayuda humanitaria.

Por su parte, el alto comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que los planes de “ocupación militar total” de Israel en Gaza violarían el derecho internacional y podrían provocar más muertes y desplazamientos forzados, por lo que deben “detenerse de inmediato”.