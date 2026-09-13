logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Recuperan más cuerpos del ferry

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan más cuerpos del ferry
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Coron, Filipinas.- Los rescatistas recuperaron más restos de un transbordador de pasajeros en Filipinas que quedó calcinado por un incendio, lo que elevó el número de muertos a 76.

      Cuarenta y tres personas sobrevivieron al incendio del miércoles entre las 132 a bordo; aún hay 13 desaparecidos.

      El ferry zarpó de la capital, Manila, y se encontraba a unos 39 kilómetros (24 millas) de su destino en Coron, en la provincia suroccidental de Palawan, cuando se reportó el incendio.

      Aún se desconoce la causa del siniestro, pero la vocera de la Guardia Costera citó a un sobreviviente que indicó que pudo haber comenzado en la bodega de carga. El sobreviviente relató que escuchó una explosión, y que el humo y el fuego se propagaron rápidamente, avivados por el viento, señalaron las autoridades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el puerto de Borac, en Coron, se instalaron carpas donde se depositaron las bolsas para cadáveres procedentes del barco que las trasladaron a la costa desde el transbordador.

      La comodoro Noemie Cayabyab, vocera de la Guardia Costera, dijo que las autoridades buscan al capitán del barco, quien según informes sigue vivo pero no está entre los sobrevivientes.

      Las investigaciones de seguridad marítima y penales, a carga de múltiples agencias, examinarán todos los ángulos y la posible responsabilidad del capitán y la tripulación, agregó.

      Cayabyab indicó que los sobrevivientes contaron que el incendio se propagó rápidamente, sin tiempo para ponerse los chalecos salvavidas. Una lona que protegía de la lluvia las zonas abiertas del barco "podría ser un posible factor contribuyente, pero por ahora no podemos determinar si quedaron atrapados dentro", añadió.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Elon Musk y rivales coinciden en desacelerar desarrollo de IA
      Elon Musk y rivales coinciden en desacelerar desarrollo de IA

      Elon Musk y rivales coinciden en desacelerar desarrollo de IA

      SLP

      EFE

      OpenAI y Anthropic permitirán auditorías independientes para evaluar sus sistemas de inteligencia artificial.

      Irak confirma ataques contra oleoducto en provincia Maysan
      Irak confirma ataques contra oleoducto en provincia Maysan

      Irak confirma ataques contra oleoducto en provincia Maysan

      SLP

      AP

      El primer ministro iraquí destituyó al comandante de Maysan tras ataques con drones contra oleoducto saudí.

      Rebeldes hutíes capturan isla Mayun en Yemen: clave para el mar Rojo
      Rebeldes hutíes capturan isla Mayun en Yemen: clave para el mar Rojo

      Rebeldes hutíes capturan isla Mayun en Yemen: clave para el mar Rojo

      SLP

      AP

      Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra el aeropuerto de Mokha tras la captura de la isla por los hutíes.

      Donald Trump pide estatua colosal de George Washington en Smithsonian
      Donald Trump pide estatua colosal de George Washington en Smithsonian

      Donald Trump pide estatua colosal de George Washington en Smithsonian

      SLP

      AP

      Trump solicita una estatua de 9 metros y una exposición especial hasta 2032 en el Museo Nacional de Historia Estadounidense.