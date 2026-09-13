Recuperan más cuerpos del ferry

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Coron, Filipinas.- Los rescatistas recuperaron más restos de un transbordador de pasajeros en Filipinas que quedó calcinado por un incendio, lo que elevó el número de muertos a 76.

Cuarenta y tres personas sobrevivieron al incendio del miércoles entre las 132 a bordo; aún hay 13 desaparecidos.

El ferry zarpó de la capital, Manila, y se encontraba a unos 39 kilómetros (24 millas) de su destino en Coron, en la provincia suroccidental de Palawan, cuando se reportó el incendio.

Aún se desconoce la causa del siniestro, pero la vocera de la Guardia Costera citó a un sobreviviente que indicó que pudo haber comenzado en la bodega de carga. El sobreviviente relató que escuchó una explosión, y que el humo y el fuego se propagaron rápidamente, avivados por el viento, señalaron las autoridades.

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En el puerto de Borac, en Coron, se instalaron carpas donde se depositaron las bolsas para cadáveres procedentes del barco que las trasladaron a la costa desde el transbordador.

La comodoro Noemie Cayabyab, vocera de la Guardia Costera, dijo que las autoridades buscan al capitán del barco, quien según informes sigue vivo pero no está entre los sobrevivientes.

Las investigaciones de seguridad marítima y penales, a carga de múltiples agencias, examinarán todos los ángulos y la posible responsabilidad del capitán y la tripulación, agregó.

Cayabyab indicó que los sobrevivientes contaron que el incendio se propagó rápidamente, sin tiempo para ponerse los chalecos salvavidas. Una lona que protegía de la lluvia las zonas abiertas del barco "podría ser un posible factor contribuyente, pero por ahora no podemos determinar si quedaron atrapados dentro", añadió.