Vuelca tráiler con chatarra en rúa a Guadalajara
Pobladores de comunidades cercanas se llevaron toda la carga hasta en camionetas
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Un tráiler que cargaba toneladas de chatarra sufrió aparatosa volcadura al tomar una curva cuando circulaba por la carretera a Guadalajara, cerca de la comunidad de Pozuelos, los pobladores hicieron lo suyo y se apoderaron de todo el fierro que llevaba.
El hecho ocurrió cerca de las dos de la tarde de este viernes, en que el tráiler con remolque tipo tolva circulaba por la mencionada carretera con dirección a San Luis Potosí.
Al llegar al km 25, cerca del poblado de Pozuelos, tomó una curva y al salir de la misma la carga le ganó, por lo que de esta forma se volcó hacia su costado derecho quedando sobre la cinta asfáltica pegado al cerro.
La carga consistente en chatarra quedó esparcida por el lugar y en cuanto se corrió la voz rápidamente llegaron habitantes de comunidades cercanas, quienes llegaron en camionetas para llevarse todo el fierro que pudieron hasta que solamente quedó el puro tráiler.
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Al sitio arribaron Elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron superados por los pobladores que se dedicaron a la rapiña sin que ellos pudieran hacer algo para impedirlo.
Por suerte el chofer salió ileso y finalmente el tráiler fue llevado a una pensión particular en lo que se realizan los trámites legales para que sea recuperado por su propietario.
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