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La entrada en vigor de las sanciones a scooters y bicicletas eléctricas que circulan en la Ciudad de México, conocidos como Vemepe (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales), que estaba prevista para el 20 de noviembre, se pospuso para que más usuarios se registren en el sistema, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El viernes 13 de noviembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que de acuerdo con el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad, José Cáceres, el inicio de la aplicación de sanciones sería aplazada hasta nueva fecha para avanzar con los registros de las unidades.

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En conferencia de prensa este martes, la jefa de Gobierno aseveró que hasta ahora se han registrado 13 mil usuarios que utilizan este tipo de vehículos en la capital, por lo que se mantendrá la difusión para que más personas se registren."Se pospone justamente la entrada en vigor de, digamos, la revisión del registro para que se inscriban más, es decir, ahorita llevamos 13 mil usuarios de Vemepe registrados y necesitamos que se inscriban más", argumentó.Brugada subrayó que "no le vemos problema" a posponerlo para que los usuarios se acostumbren a que deben tener su registro, trámite que, recordó, "no se hace con ninguna otra intención más que regular este tipo de transporte".Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria señaló que el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunciará más adelante cuándo será la fecha límite para hacer el registro, por lo que adelantó que el próximo martes le pedirá al funcionario que acuda a la conferencia semanal para informar del tema.En mayo pasado, el secretario de Movilidad dio a conocer que, a partir del 1 de julio los Vemepe tendrían que salir emplacados desde las tiendas, puesto que para inicios de septiembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicaría las nuevas reglas y sanciones contra dichos vehículos que ya tendrían placa.En tanto, los usuarios que ya habían adquirido un Vemepe antes del 1 de julio tendrían hasta el 20 de noviembre para registrarse en la plataforma de la página de la Semovi y realizar el emplacamiento correspondiente. No obstante, en agosto pasado el secretario remarcó que las sanciones comenzarían aplicarse a partir de este 20 de noviembre.En agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, en medio de un contexto de manifestaciones, las reformas a la Ley de Movilidad para regular la operación de los scooters, bicis y motos eléctricas, lo que implica que este tipo de vehículos deben portar licencia de conducir y placas.Para realizar el alta, la persona propietaria deberá ingresar al Sistema de Trámites Vehicularesde la Ciudad de México en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi. Una vez validada la información, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente.El usuario podrá acudir al Módulo de Control Vehicular en Álvaro Obregón 269, en donde se entregarán las placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.-----Un largo procesoLa regulación de los Vemepe ha sido gradual en la Ciudad de México.6 de mayo de 2026: se publica en la Gaceta Oficial el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad para la CDMX en materia de Vemepe. Se emite la definición de los vehículos y la necesidad de licencia.1 de julio de 2026: inicio del emplacamiento obligatorio para vehículos nuevos.1 de julio al 20 de noviembre de 2026: periodo de regularización para quienes ya tienen un Vemepe. Es el plazo para registrarse en la plataforma y emplacar.22 septiembre de 2026: el Congreso de la Ciudad de México aprueba reformas para establecer las cuotas de control vehicular de los Vemepe e incluir su conducción dentro de las licencias tipo "A1" y "A2".17 de noviembre de 2026: la Semovi y la SSC informan que se amplía el plazo para el registro y emplacamiento de los Vemepe hasta nuevo aviso, para dar a la ciudadanía más tiempo para realizar el trámite y regularizar sus vehículos.20 de noviembre de 2026: fecha que se había establecido para iniciar con la aplicación de multas a quienes incumplan regularización y el Reglamento de Tránsito.