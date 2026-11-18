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Luego que una pipa de gas cayera en las obras de ampliación del bulevar Río Santiago, al oriente de Soledad, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), afirmó que los trabajos cuentan con la señalización correspondiente.

De acuerdo con Seguridad Vial de la Guardia Civil Municipal (GCM) soledense, el percance se suscitó por el exceso de velocidad que llevaba el conductor de la unidad vehicular.

Aunque el funcionario estatal refirió que el incidente se reportó en donde termina el pavimento e inicia la intervención en vialidad, dijo desconocer las circunstancias de cómo sucedió el colapso del vehículo.

Por ende, defendió que la empresa responsable de la rehabilitación colocó la señalética respectiva, a fin de evitar accidentes y prevenir a los automovilistas la presencia de una obra.

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Grimaldo Limón refirió que el dren central por donde pasará el agua residual ya está concluido, y ahora se encuentra en proceso de construcción los muros laterales, compactación de terracería y colocación de cemento para la entrega del primero de nueve kilómetros a pavimentar.