Rusia ataca de nuevo a Ucrania

Rusia lanzó un ataque a gran escala con misiles y aviones no tripulados sobre regiones de toda Ucrania el sábado por la mañana y mató al menos a tres personas e hirió a decenas más, según funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los ataques alcanzaron nueve regiones, incluidas Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporiyia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkiv.

“El objetivo del enemigo era nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles”, señaló, añadiendo que un misil equipado con municiones de racimo impactó en un edificio de varios pisos en la ciudad de Dnipro.

“Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a la población civil y destruir nuestra infraestructura”, indicó el mandatario en un comunicado en su canal oficial de Telegram.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenskyy dijo que espera reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. También apuntó que las primeras damas de ambos países probablemente mantendrán conversaciones acerca de cuestiones humanitarias relacionadas con los niños.

Sus comentarios, realizados el viernes, estaban embargados hasta el sábado por la mañana.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el ataque en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según su gobernador, Serhii Lysak. Varios edificios de gran altura y viviendas sufrieron daños en la ciudad oriental de Dnipro.