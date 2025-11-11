Se acerca el fin del “shutdown”

Washington.- El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes una iniciativa de ley para reabrir el gobierno, con lo que se acerca a su fin del cierre más largo en la historia del país, luego de que un pequeño grupo de demócratas ratificó un acuerdo con los republicanos a pesar de las duras críticas dentro de su partido

El cierre, que ya lleva 41 días, podría durar unos días más mientras los miembros de la Cámara de Representantes, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, regresan a DC para votar la iniciativa de ley. El presidente Donald Trump ha señalado su apoyo al proyecto de ley, y el lunes dijo que “vamos a abrir nuestro país muy rápidamente”.

La votación final del Senado, 60-40, rompió un estancamiento que duró más de seis semanas mientras los demócratas exigían que los republicanos negociaran con ellos para extender los créditos para los seguros de gastos médicos que vencen el 1 de enero.

Los republicanos nunca lo hicieron, y cinco demócratas finalmente cambiaron sus votos mientras la ayuda alimentaria federal se retrasaba, las demoras en los aeropuertos empeoraban y cientos de miles de trabajadores federales continuaban sin recibir pago.

Vuelos cancelados

Casi 2,000 vuelos fueron cancelados este lunes en Estados Unidos en medio del cierre del Gobierno federal, que ha derivado en recortes en el tráfico aéreo por la escasez de controladores.

Según la plataforma Flightaware, ayer se cancelaron 1,983 vuelos en el país, lo que supone un 7.7% de los 25,735 vuelos que estaban programados para este lunes. Mientras, 6,056 rutas que tenían como destino Estados Unidos o que salían desde este país han sufrido retrasos.

Del total de vuelos cancelados, 300 tenían previsto despegar o aterrizar en Nueva York, donde el aeropuerto más afectado ha sido John F. Kennedy (JFK), con 254 vuelos cancelados ayer.

Le siguen los aeropuertos de LaGuardia (Queens), con 144, y Newark Liberty (N. Jersey pero que opera en la ciudad), con 99.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Fox News que “no estaba contento” al constatar los problemas de personal entre los controladores de tráfico aéreo durante los últimos días, que están provocando miles de cancelaciones de vuelos locales.

Trump también reiteró la posibilidad de otorgar bonos de 10.000 dólares a los operadores aéreos que trabajaron durante el cierre de Gobierno.