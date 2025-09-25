Se desploma avioneta en Brasil; 4 muertos
Río de Janeiro, Brasil.- Una avioneta se estrelló en Brasil, matando a cuatro personas, incluido el distinguido arquitecto y urbanista chino Yu Kongjian, informaron las autoridades brasileñas el miércoles.
El accidente ocurrió el martes por la noche durante un intento de aterrizaje en una granja grande ubicada aproximadamente a 100 kilómetros del municipio de Aquidauana, en Mato Grosso do Sul.
Yu, conocido por promover un desarrollo ecológicamente sostenible, viajaba con dos cineastas brasileños, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr., quienes estaban realizando un documental sobre los humedales del Pantanal. Los tres murieron junto con el piloto Marcelo Pereira de Barros.
Yu y los cineastas formaban parte de un equipo que producía un documental sobre los humedales tropicales más grandes del mundo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Pantanal, alimentado por afluentes del río Paraguay y ubicado principalmente en Brasil, es un centro de biodiversidad y un destino popular para los turistas.
no te pierdas estas noticias