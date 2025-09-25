logo pulso
Se desploma avioneta en Brasil; 4 muertos

Por AP

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se desploma avioneta en Brasil; 4 muertos

Río de Janeiro, Brasil.- Una avioneta se estrelló en Brasil, matando a cuatro personas, incluido el distinguido arquitecto y urbanista chino Yu Kongjian, informaron las autoridades brasileñas el miércoles.

El accidente ocurrió el martes por la noche durante un intento de aterrizaje en una granja grande ubicada aproximadamente a 100 kilómetros del municipio de Aquidauana, en Mato Grosso do Sul.

Yu, conocido por promover un desarrollo ecológicamente sostenible, viajaba con dos cineastas brasileños, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr., quienes estaban realizando un documental sobre los humedales del Pantanal. Los tres murieron junto con el piloto Marcelo Pereira de Barros.

Yu y los cineastas formaban parte de un equipo que producía un documental sobre los humedales tropicales más grandes del mundo. 

El Pantanal, alimentado por afluentes del río Paraguay y ubicado principalmente en Brasil, es un centro de biodiversidad y un destino popular para los turistas.

