Se incendia asilo en Chile; 16 fallecidos

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Montevideo, Uru.- Un incendio ocurrido en la noche del viernes en un hogar de adultos mayores en la comuna de Pitrufquén, en la región chilena de La Araucanía, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y otras 10 afectadas, confirmó a los medios el fiscal Jorge Granada.

El fiscal agregó que el origen del incendio "es un tema que se tiene que investigar", y no descartó que pueda tratarse de "un accidente eléctrico oa la inflamación de una estufa".

El General de Carabineros Miguel Herrera, jefe de zona de la Araucanía, agregó que las investigaciones intentarán determinar si existe algún tipo de cadenas o bloqueos en las puertas de la institución, denominada Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores "El Edén", ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en la Villa Comuy.

La mayoría de las habitaciones del asilo estaban en el primer piso de la estructura, y se intenta confirmar si todas ellas tenían los accesos habilitados en regla. Los ancianos que pudieron ser evacuados a tiempo fueron realojados en otro albergue, y los heridos —internos y personales— fueron trasladados al hospital de Pitrufquén.

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La alcaldesa de Pitrufquén, Jaqueline Romero dijo a los medios que el recinto se encontraba bajo investigación.

El delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, agregó que a la denuncia de febrero se sumó otra del año pasado, aunque dejó entrever que las irregularidades datan de, al menos, 7 años.

Asimismo, se intenta constatar si la persona que se encontraba de guardia, y que logró evacuar a 10 residentes, era la única persona a cargo.