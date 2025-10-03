logo pulso
Se niegan a liberar a un mexicano con cáncer

Por AP

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Se niegan a liberar a un mexicano con cáncer

DETROIT.- Las autoridades federales se niegan a liberar a un inmigrante mexicano detenido en Michigan con un caso de deportación pendiente, a pesar de que padece un cuadro de leucemia que pone en peligro su vida y al hecho de que ha recibido atención médica inconsistente desde su arresto en agosto, afirmó su abogado el jueves.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) de Michigan busca una audiencia de fianza para José Contreras Cervantes, la cual podría permitirle regresar con su familia y sus médicos en el área de Detroit mientras su caso avanza en un tribunal de inmigración. Actualmente se encuentra en un centro de detención a unas tres horas de distancia.

Contreras Cervantes, de 33 años y padre de tres hijos, ha estado viviendo en Estados Unidos desde hace unos 20 años, pero no legalmente. Fue arrestado durante una parada de tráfico el 5 de agosto en el condado de Macomb, cerca de Detroit. No tenía antecedentes penales más allá de infracciones menores de tránsito, aseguró la abogada de la ACLU, Miriam Aukerman.

Contreras Cervantes fue diagnosticado el año pasado con leucemia mieloide crónica, un cáncer de médula ósea que pone en riesgo su vida, dijo su esposa, Lupita Contreras.

