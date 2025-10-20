Se rompe relación entre Trump y Petro

Palm Beach, Florida.- El presidente Donald Trump afirmó el domingo que reducirá la ayuda a Colombia porque el líder del país, Gustavo Petro, “no hace nada para detener” la producción de drogas, intensificando la fricción entre Washington y uno de sus aliados más cercanos en América Latina.

En una publicación en redes sociales, Trump se refirió a Petro como un “líder de drogas ilegales” que tiene “baja calificación y es muy impopular”. Advirtió que Petro “mejor cierre” las operaciones de drogas “o Estados Unidos las cerrará por él, y no se hará de manera amable”.

Guastavo Petro, quien puede ser tan vocal en las redes sociales como su homólogo estadounidense, rechazó las acusaciones de Trump y defendió su trabajo para combatir los narcóticos en Colombia, el mayor exportador mundial de cocaína.

“El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, expresó el mandatario colombiano. “Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”, añadió.

