Senador centrista gana en Bolivia

La Paz, Bolivia.- El senador de centro Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales en Bolivia tras atraer el voto de los bolivianos desencantados con los últimos gobiernos de izquierda y frustrados con la peor crisis económica en décadas.

Paz mostró 54,6% de apoyo respecto al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2022), con 45,4%, en la histórica segunda vuelta electoral, según el conteo provisional del Tribunal Supremo Electoral, que acotó que la tendencia es irreversible.

El resultado marca una nueva era política tras dos décadas de gobiernos izquierdistas bajo el Movimiento al Socialismo.

Esta fue la primera vez que el senador por Tarija se postuló a la presidencia luego de una carrera de 20 años en política como diputado, alcalde y gobernador de esa región en el sur de Bolivia. Paz pudo captar el voto de los antiguos votantes del MAS y de sectores moderados.

“Agradecido con el pueblo boliviano... Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe”, dijo Edman Lara, candidato a vicepresidente en la fórmula en la que acompañó a Paz, tras conocer los primeros datos.

El nuevo gobierno terminará a casi 20 años de administración de los izquierdistas Luis Arce —el presidente saliente— y Evo Morales, que concluye en medio de la peor crisis económica en 40 años y una fractura interna que llevó al MAS a su peor derrota electoral en la primera vuelta del 17 de agosto.

Rodrigo Paz había ganado sorpresivamente en la primera vuelta con el 32% de los votos, mientras Quiroga, de 65 años, obtuvo el 26%.

“Es un gran paso para la patria. Lo que determina el pueblo hay que respaldar y apoyar para sacar al país adelante. Cada voto vale”, dijo Paz.