Siguen ataques a Líbano, pese a tregua

Por AP

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Siguen ataques a Líbano, pese a tregua

Beirut, Líbano.- A la vez que se consolidaba un frágil alto al fuego en Gaza este mes, Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra el sur de Líbano —11 meses después de la imposición de un alto al fuego allí.

El bombardeo contra una empresa de maquinaria de construcción mató a un transeúnte sirio, hirió a siete personas —entre ellas dos mujeres— y destruyó excavadoras y bulldozers valorados en millones de dólares.

Los ataques del 11 de octubre serán una anomalía en la mayoría de los países que no están en guerra. Pero los bombardeos israelíes casi diarios se han convertido en la nueva normalidad en Líbano —casi un año después que una tregua mediada por Estados Unidos detuviera el conflicto más reciente entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

Algunos ven un posible plan de acción para el alto al fuego en Gaza, con conflictos regulares, pero de menor intensidad. 

Mona Yacoubian, directora del programa de Oriente Medio del Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), una organización bipartidista sin fines de lucro para promover ideas que resuelvan desafíos globales, describió el escenario en Líbano como de “fuego reducido” en lugar de un alto al fuego.

