Suman 8 víctimas en NY

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Nueva York.- Los equipos continuaron la búsqueda de sobrevivientes, un día después de que un edificio de apartamentos en Brooklyn se derrumbó al borde de una obra en construcción, matando al menos a ocho personas.

Dos de las personas fallecidas eran niños, indicó el alcalde, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa.

El edificio se vino abajo el miércoles por la tarde mientras obreros de la construcción excavaban en una finca vacía contigua, indicó un funcionario de la ciudad. La causa seguía bajo investigación.

Los equipos de emergencia pasaron la madrugada mirando dentro de grietas, buscando sobrevivientes. Un par de excavadoras más tarde comenzaron a retirar grandes trozos para que los equipos de búsqueda pudieran adentrarse más en el montón, informó la comisionada de bomberos, Lillian Bonsignore.

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"Siempre asumimos que hay más personas allí hasta que podamos acceder al suelo", dijo Bonsignore. "Así que hasta que retiremos los escombros más grandes y podamos buscar debajo de ellos, esto seguirá siendo una operación de rescate".

Al menos 18 personas resultaron heridas, incluidos cuatro bomberos, informó Mamdani.

Las víctimas eran de varios países. Entre los fallecidos y heridos había personas de México, Colombia, Ecuador y Trinidad, indicó Mamdani. Dos de los fallecidos eran obreros de la construcción, indicó.

Cientos de bomberos y policías, armados con picos y sierras eléctricas, trabajaron durante toda la noche, trepando sobre el montón de escombros, abriendo agujeros en las ruinas para sacar a sobrevivientes completamente cubiertos de polvo.

Los perros de rescate olfatearon pilas de madera retorcida y ladrillos con ropa de colores. Dos excavadoras retiraron grandes trozos de escombros. Los bomberos llenaron cubos con escombros, pasando los cubos a lo largo de una fila.