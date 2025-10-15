Suspende ministro francés la reforma de pensiones

PARÍS.- El primer ministro francés Sébastien Lecornu dijo que propondrá suspender un plan controvertido para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, a fin de evitar la caída de su frágil gobierno minoritario.

Después de una semana de intensa agitación política, el recién nombrado Lecornu declaró en un discurso en la Asamblea Nacional que la ley, una política emblemática del presidente francés Emmanuel Macron, se pondría en pausa hasta después de las próximas elecciones presidenciales en 2027.

El Partido Socialista, que no formaba parte de la coalición gobernante, había exigido la derogación de la ley y la oferta de Lecornu era vista como un requisito previo para el posible apoyo de los socialistas.

El jueves, Lecornu enfrentará dos mociones de censura, una del partido de extrema izquierda Francia Insumisa y la otra del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional. Los dos partidos no tienen suficientes escaños para derrocar al gobierno de Lecornu por sí solos, pero el primer ministro podría verse rápidamente deshecho si los socialistas y otros en la izquierda se unen a ellos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Propondré al Parlamento, a partir de este otoño, que suspendamos la reforma de pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales”, indicó Lecornu.

Lecornu señaló que la suspensión costaría 400 millones de euros en 2026, y 1.800 millones de euros en 2027.