¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ROMA.- Trabajadores y estudiantes protestaron en toda Europa el viernes, al tiempo que una huelga nacional interrumpía los servicios de transporte y escolares en Italia y manifestantes se congregaban en varios países para exigir reformas sobre temas que van desde los salarios y el costo de la vida hasta la educación y el gasto militar.

En Italia, la huelga de 24 horas convocada por el mayor sindicato del país, CGIL, incluye protestas en más de 100 ciudades, desde Milán y Turín, en el norte, hasta Nápoles, Palermo y Roma. Los inconformes critican el estancamiento salarial, el alza del costo de vida y lo que los organizadores calificaron como el fracaso del gobierno a la hora de reforzar los servicios públicos y las protecciones laborales.

El paro laboral coincidió con un Día Internacional de Movilización Estudiantil, y los organizadores planearon marchas en más de 45 ciudades italianas. Grupos estudiantiles se sumaron a los trabajadores para reclamar una mayor inversión en educación, medidas para aliviar la crisis del costo de vida y políticas orientadas a reducir la desigualdad.

Las protestas formaron parte de una ola más amplia de activismo laboral y estudiantil en toda Europa. En Croacia, los estudiantes boicotearon las clases y realizaron protestas en alrededor de una docena de ciudades, exigiendo una mayor inversión en educación, vivienda y servicios públicos en lugar de gasto militar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Austria, varios cientos de personas se reunieron fuera de la Universidad de Viena para una protesta liderada por jóvenes que pedían más gasto en educación y menos en armas. La policía dispersó el acto tras informes de disturbios, y señaló que los agentes usaron gas lacrimógeno y realizaron arrestos.