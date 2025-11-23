Tregua en Gaza, en jaque

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- El ejército de Israel lanzó ataques aéreos el sábado contra milicianos de Hamás en Gaza, en la más reciente prueba del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre, al tiempo que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que cinco miembros del alto rango de Hamás fueron abatidos. Las autoridades de salud en Gaza reportaron al menos 24 muertos y 54 heridos, incluidos niños.

Los ataques, que Israel dijo fueron en respuesta a disparos contra sus tropas, se registran en un momento en que toma fuerza un impulso internacional sobre Gaza, en el que destaca la aprobación el lunes de parte del Consejo de Seguridad de la ONU de un plan de Estados Unidos para asegurar y gobernar el territorio. Este plan autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para proporcionar seguridad, aprueba un gobierno transitorio que será supervisado por el presidente Donald Trump y contempla un posible camino futuro hacia un Estado palestino independiente.

Uno de los ataques del sábado tuvo como objetivo un vehículo, matando a 11 palestinos e hiriendo a más de 20 en el barrio de Rimal en Ciudad de Gaza, afirmó Rami Mhanna, director gerente del Hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas. La mayoría de los heridos eran niños, señaló el director Mohamed Abu Selmiya.

Otro ataque que tuvo como objetivo una casa cerca del Hospital Al-Awda, en el centro de Gaza, mató al menos a tres personas e hirió a otras 11, según el hospital. Se informó que un ataque a una casa en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza dejó al menos siete muertos, entre ellos un niño, y 16 heridos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y un ataque contra una casa en Deir al-Balah en el centro de Gaza mató a tres personas, incluida una mujer, de acuerdo con el Hospital Al-Aqsa.

El ejército de Israel informó en un comunicado que lanzó ataques contra Hamás después de que un “armado terrorista” cruzó un área controlada por Israel y disparó a las tropas en el sur de Gaza. Afirmó que ningún soldado resultó herido. El ejército agregó que la persona había utilizado una carretera por la que ingresa ayuda humanitaria al territorio, y lo calificó como una “violación extrema” del alto fuego.

En otras declaraciones, el ejército indicó que los soldados mataron a 11 “terroristas” en el área de Rafah y detuvieron a otros seis que intentaron huir de una estructura subterránea. Agregó que sus fuerzas mataron a otros dos que cruzaron a áreas controladas por Israel en el norte de Gaza y avanzaron hacia los soldados.