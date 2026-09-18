logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Hallan muertos al menos a 37 sospechosos de minería ilegal

Los hechos se registraron en Nigeria; culpan a enfermedad

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan muertos al menos a 37 sospechosos de minería ilegal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ABUYA, Nigeria.- Al menos 37 sospechosos arrestados por presuntamente ejercer la minería ilegal fueron hallados muertos el jueves bajo custodia de las fuerzas de seguridad en Nigeria, informaron funcionarios, quienes atribuyeron el hecho al supuesto brote de una enfermedad.

      Pero Dauda Shehu, que sobrevivió al incidente, le dijo a The Associated Press que 65 detenidos fueron hacinados en una celda con mala ventilación, lo que deja entrever que los fallecidos podrían haberse asfixiado.

      El gobernador del estado de Níger, Farmer Mohamed Umaru Bago, indicó que los 37 detenidos murieron mientras estaban bajo custodia del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC, por sus siglas en inglés) en el estado de Níger, en el centro-norte del país. Anunció tres días de luto por las víctimas, indicó su secretario de prensa, Bologi Ibrahim, en un comunicado.

      Habían permanecido detenidos desde que la agencia de seguridad realizó arrestos el martes y el miércoles por sospechas de llevar a cabo minería ilegal en el estado, señaló el jefe del NSCDC en Níger, Suberu Siyaka Aniviye, en un comunicado el jueves.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aniviye manifestó que, aunque la agencia sospecha de una enfermedad, los cuerpos de los detenidos han sido enviados a un hospital local para un "examen médico adicional a fin de establecer la causa real de la muerte". No precisó el tipo de dolencia.

      "Estábamos hacinados y no había ventilación para respirar bien", relató Shehu, el sobreviviente. "De repente, nos dimos cuenta de que no podíamos respirar y empezamos a batallar para conseguir aire fresco".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio
      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio

      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio

      SLP

      EFE

      Su esposa y WikiLeaks confirmaron el regreso del periodista australiano a la red social

      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd
      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd

      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd

      SLP

      AP

      Hasta 0.5% aumentaría la inflación por el conflicto

      Agricultores toman las calles de Bucarest
      Agricultores toman las calles de Bucarest

      Agricultores toman las calles de Bucarest

      SLP

      EFE

      La protesta agrícola en la capital rumana acaba en disturbios con 24 heridos y 29 detenidos

      China reduce la brecha tecnológica con EU
      China reduce la brecha tecnológica con EU

      China reduce la brecha tecnológica con EU

      SLP

      AP