Hallan muertos al menos a 37 sospechosos de minería ilegal

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ABUYA, Nigeria.- Al menos 37 sospechosos arrestados por presuntamente ejercer la minería ilegal fueron hallados muertos el jueves bajo custodia de las fuerzas de seguridad en Nigeria, informaron funcionarios, quienes atribuyeron el hecho al supuesto brote de una enfermedad.

Pero Dauda Shehu, que sobrevivió al incidente, le dijo a The Associated Press que 65 detenidos fueron hacinados en una celda con mala ventilación, lo que deja entrever que los fallecidos podrían haberse asfixiado.

El gobernador del estado de Níger, Farmer Mohamed Umaru Bago, indicó que los 37 detenidos murieron mientras estaban bajo custodia del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC, por sus siglas en inglés) en el estado de Níger, en el centro-norte del país. Anunció tres días de luto por las víctimas, indicó su secretario de prensa, Bologi Ibrahim, en un comunicado.

Habían permanecido detenidos desde que la agencia de seguridad realizó arrestos el martes y el miércoles por sospechas de llevar a cabo minería ilegal en el estado, señaló el jefe del NSCDC en Níger, Suberu Siyaka Aniviye, en un comunicado el jueves.

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Aniviye manifestó que, aunque la agencia sospecha de una enfermedad, los cuerpos de los detenidos han sido enviados a un hospital local para un "examen médico adicional a fin de establecer la causa real de la muerte". No precisó el tipo de dolencia.

"Estábamos hacinados y no había ventilación para respirar bien", relató Shehu, el sobreviviente. "De repente, nos dimos cuenta de que no podíamos respirar y empezamos a batallar para conseguir aire fresco".