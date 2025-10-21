Trump duda que Ucrania gane

Kiev, Ucrania.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo que duda que Ucrania pueda derrotar a Rusia en la guerra. Sus comentarios añadieron una nueva capa de escepticismo hacia Kiev mientras planean reunirse nuevamente en las próximas semanas con el presidente ruso Vladímir Putin para conversaciones cara a cara en Budapest, Hungría, sobre el fin de la guerra.

“Podrían ganarla. No creo que lo hagan, pero podrían ganarla”, expresó Trump a los periodistas el lunes al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El mes pasado, Trump revirtió su añeja posición de que Ucrania tendría que ceder territorio para poder recuperar todo lo que ha perdido ante Rusia.

Pero después de una larga llamada con Putin la semana pasada, seguida de una reunión con el líder ucraniano Volodímir Zelenski, Trump cambió otra vez y pidió a Kiev y Moscú que “se detengan donde están” y pongan fin a su brutal guerra.

Cuando se le preguntó el lunes sobre su opinión sobre la posición de Kiev, Trump ofreció una evaluación sombría sobre el tema. Añadió: “Nunca dije que ganarían. Dije que podrían. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es algo muy extraño”.

La madrugada del lunes, Zelenski dijo que durante la reunión en la Casa Blanca, Trump le informó que la demanda maximalista de Putin, de que Ucrania ceda la totalidad de sus regiones orientales de Donetsk y Luhansk, no había cambiado.

Aún así, Zelenski describió la reunión como “positiva”, a pesar de que Trump también rechazó su solicitud de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance.

Zelenski también expresó su escepticismo sobre la propuesta de Putin de intercambiar parte del territorio que posee en las regiones de Jersón y Zaporiyia si Ucrania entrega Donetsk y Luhansk, diciendo que la propuesta no estaba clara. Las regiones de Donetsk y Lugansk conforman el Donbás.

Zelenski fue diplomático sobre su reunión con Trump a pesar de los informes de que enfrentó presiones para aceptar las demandas de Putin. La reunión siguió a la desastrosa disputa en la Oficina Oval el 28 de febrero, cuando el presidente ucraniano fue regañado en la televisión en vivo por no estar agradecido por el apoyo de Estados Unidos.