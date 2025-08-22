logo pulso
Trump esquiva una multa de 500 mdd

Por AP

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Trump esquiva una multa de 500 mdd

Nueva York.- Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló el jueves la enorme sanción financiera que un juez estatal impuso al presidente Donald Trump, pero apenas mantuvo la conclusión de que incurrió en fraude al exagerar su riqueza durante décadas. El fallo libra a Trump de una posible multa de medio billón de dólares, pero le prohíbe a él ya sus dos hijos mayores ocupar cargos de liderazgo corporativo durante algunos años.

El juez Arthur Engoron le ordenó el año pasado pagar 355 millones de dólares en sanciones. Con intereses, la suma ha superado los 515 millones de dólares. 

Trump saluda a tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la Guardia Nacional y agentes federales desplegados en Washington se quedarán ahí “un largo tiempo”, durante una visita a una sede policial en un vecindario del sureste de la capital del país.

“Nos vamos a quedar por un largo tiempo (...) queremos que nuestra ciudad sea perfecta”, dijo el mandatario estadounidense rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias más.

El terrorismo azota Colombia
El terrorismo azota Colombia

El terrorismo azota Colombia

SLP

AP

Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba

Israel retomará la negociación
Israel retomará la negociación

Israel retomará la negociación

SLP

AP

Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que seguirá adelante con la toma de Gaza

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

SLP

AP

Huracán "Erin" se aleja de costa de Carolina del Norte
Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

SLP

EFE

El meteoro provocó fuertes vientos e inundaciones