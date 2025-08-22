Trump esquiva una multa de 500 mdd

Nueva York.- Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló el jueves la enorme sanción financiera que un juez estatal impuso al presidente Donald Trump, pero apenas mantuvo la conclusión de que incurrió en fraude al exagerar su riqueza durante décadas. El fallo libra a Trump de una posible multa de medio billón de dólares, pero le prohíbe a él ya sus dos hijos mayores ocupar cargos de liderazgo corporativo durante algunos años.

El juez Arthur Engoron le ordenó el año pasado pagar 355 millones de dólares en sanciones. Con intereses, la suma ha superado los 515 millones de dólares.

Trump saluda a tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la Guardia Nacional y agentes federales desplegados en Washington se quedarán ahí “un largo tiempo”, durante una visita a una sede policial en un vecindario del sureste de la capital del país.

“Nos vamos a quedar por un largo tiempo (...) queremos que nuestra ciudad sea perfecta”, dijo el mandatario estadounidense rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias más.