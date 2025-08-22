logo pulso
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Por AP

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Naciones Unidas.- Un ataque con drones sobre una caravana de la ONU subió los 16 camiones que transportaban alimentos de necesidad urgente hacia la región de Darfur del Norte, en Sudán, —donde se viven condiciones de hambruna— y destruyó todos los vehículos, informó Naciones Unidas el jueves.

La portavoz asociada de la ONU, Daniela Gross, informó que todos los conductores y el personal que viajaban en el convoy del Programa Mundial de Alimentos están a salvo.

Gross destacó que aún no estaba claro quién fue el responsable del ataque, el segundo en los últimos tres meses que impide que una caravana de Naciones Unidas entregue suministros en Darfur del Norte. A principios de junio, un convoy del Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF fue atacado mientras esperaba autorización para dirigirse a el-Fasher, la capital de Darfur del Norte, lo que resultó en la muerte de cinco personas.

Sudán se sumió en el conflicto en abril de 2023, cuando la violencia provocada por tensiones entre sus líderes militares y paramilitares se estalló en la capital, Jartum, y se expandió a otras regiones, incluido Darfur occidental. Unas 40,000 personas han perdido la vida y alrededor de 13 millones se han visto desplazadas, de acuerdo con las agencias de Naciones Unidas. Casi 25 millones de personas se encuentran en situación de hambruna, destacó Gross.

