Presentan libro El arte de la adivinación

La presentación del libro El arte de la adivinación: el Oráculo de Delfos, de Miguel Ángel Duque, se realizará en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí hoy viernes 22 de agosto, a las 17:30 horas, con el acompañamiento de Eulalia Arriaga Hernández, quien participará como comentadora.

La obra propone un acercamiento literario al legado del Templo de Apolo y las sibilas de la antigüedad, entendidas como intérpretes de profecías ligadas al autoconocimiento. A través de la poesía, Duque explora la adivinación como un camino esotérico que aporta sentido a la vida individual y colectiva, en diálogo con preguntas fundamentales sobre el destino, los deseos y la búsqueda interior.

En sus páginas, el autor relaciona el arte con la capacidad de orientar procesos espirituales y de reflexión, invitando al lector a reconsiderar símbolos como el canto de las aves, la respiración y la sabiduría interior. La propuesta recupera la influencia histórica de las profecías apolíneas, que han inspirado a diversas expresiones artísticas, desde la literatura hasta la pintura renacentista.

Miguel Ángel Duque, originario de San Luis Potosí, es poeta, editor y docente universitario desde 1995 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Su producción literaria incluye títulos como Frente al abismo del tiempo: libro de magia (2022), en los que combina elementos poéticos con temas ligados a la tradición esotérica y filosófica.

