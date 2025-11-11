Trump otorga indulto a su exabogado Rudy Giuliani

Washington.- El presidente Donald Trump ha indultado a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, que también nombra a Sidney Powell, una abogada que promovió falsas teorías de conspiración sobre un robo electoral, y a John Eastman, otro abogado que impulsó el plan para mantener a Trump en el poder.

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales relacionados con las elecciones de 2020. Pero la medida subraya los continuos esfuerzos de Trump por promover la falsa idea de que las elecciones de 2020 le fueron robadas, a pesar de que los tribunales de todo el país y otras instancias no encontraron evidencia de fraude que pudiera haber afectado el resultado.

Otra figura clave en la lista es Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos de Donald Trump para impugnar su derrota electoral en ese año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí