Miles acampan en centro de Madrid en protesta por crisis de vivienda

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Miles de personas acamparon la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Manifestación desahucio anciana en Madrid

El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

Protesta y antecedentes históricos

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El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que han recorrido las calles de Madrid este sábado bajo el lema "Ni una Maricarmen más", en referencia a la anciana desahuciada.