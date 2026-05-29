UA eleva a 246 los muertos por brote de ébola
La cepa del virus corresponde a Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%
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Nairobi.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) elevó este jueves a 246 las "muertes sospechosas" registradas por la epidemia del virus del ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
"El número de contagios sospechosos se sitúa en los 1,077, con 246 fallecimientos relacionados con este brote", afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual desde la capital congoleña, Kinsasa.
Kaseya señaló que este brote de ébola, al ritmo actual de contagios, lleva camino de convertirse en "el segundo mayor de la historia" en el mundo, aunque precisó que "no está fuera de control".
El peor brote de la historia en la RDC -y segundo del mundo- ocurrió entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña, donde causó 2,299 muertes, 3,481 casos y 1,162 supervivientes antes de que las autoridades sanitarias lograran contener la transmisión.
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Hasta el momento, en la actual epidemia se han confirmado 129 casos en la RDC, incluidos 18 fallecimientos distribuidos en 14 zonas sanitarias en las provincias de Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Kivu del Sur.
El brote se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluida una muerte.
Respecto a la financiación necesaria para responder a la epidemia, Kaseya recordó que se acordó un montante de 319 millones de dólares por parte de los países de la UA: el 84,1 % para los países afectados y el resto para las naciones en alto riesgo.
El presupuesto global para la contingencia asciende a casi 460 millones de dólares, incluidos cerca de 149 millones de socios.
El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cuatro en cuarentena
en India
Cuatro personas han sido puestas en cuarentena ante un posible caso de ébola en el estado de Gujarat, en el oeste de la India, después de que un viajero proveniente del Congo presentara fiebre y fuese hospitalizado.
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