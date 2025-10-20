Ucrania ataca planta de gas rusa con drones

Kiev, Ucrania.- Drones ucranianos atacaron durante la noche una importante planta de procesamiento de gas en el sur de Rusia, provocando un incendio y obligando a suspender los envíos de gas desde Kazajistán, informaron el domingo las autoridades rusas y kazajas.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump sugirió que Ucrania podría tener que ceder territorio a cambio de poner fin a la invasión rusa en el último de los aparentes cambios de postura sobre cómo buscar la paz.

La planta de Orenburg, operada por el gigante estatal del gas Gazprom y ubicada en una región del mismo nombre cerca de la frontera con Kazajistán, forma parte de un complejo de producción y procesamiento que es una de las instalaciones más grandes de su tipo en el mundo, con una capacidad anual de 45.000 millones de metros cúbicos. Maneja condensado de gas del campo Karachaganak de Kazajistán, junto con los campos de petróleo y gas de Orenburg.

Donald Trump pareció inclinarse nuevamente hacia presionar a Ucrania para que renuncie a recuperar el territorio que ha perdido ante Rusia, a cambio de poner fin a la agresión de Moscú.

Preguntado en una entrevista con Fox News si el presidente ruso Vladímir Putin estaría dispuesto a terminar la guerra “sin tomar propiedades significativas de Ucrania”, Trump respondió: “Bueno, él va a tomar algo”.

“Ellos lucharon y él tiene muchas propiedades. Ha ganado ciertas propiedades”, declaró Trump. “Somos la única nación que entra, gana una guerra y luego se va”.