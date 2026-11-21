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BRUSELAS.- Una década después de que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea, Reino Unido y el bloque acordaron el viernes eliminar barreras al comercio y ampliar las oportunidades de viaje para los jóvenes, al tiempo que se comprometieron a reconstruir sus tensos lazos con una relación "ambiciosa y dinámica". Pero dejaron para otro día las grandes decisiones sobre suavizar o revertir el Brexit.

Tras una cumbre en Bruselas, Reino Unido y la UE confirmaron acuerdos que eliminarán los controles fronterizos a productos vegetales y animales, recortarán los impuestos al carbono sobre algunas exportaciones al vincular sus sistemas de comercio de emisiones y permitirán que 100.000 jóvenes adultos de cada lado vivan y trabajen en los países del otro durante un máximo de tres años.

Otras áreas siguen en proceso, y ambas partes se dieron seis meses para alcanzar un acuerdo sobre el nivel de las tasas de matrícula universitaria para los estudiantes de la UE en Reino Unido y viceversa.

La cumbre del viernes formó parte de los esfuerzos por forjar una relación más estrecha, una década después de que Reino Unido votara por abandonar la UE y seis años después de que el divorcio se hiciera definitivo.

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Los partidarios del Brexit argumentaron que abandonar la vasta zona de libre comercio de la UE y su entramado de normas permitiría que Reino Unido recuperara el control de sus fronteras, leyes y economía, y alcanzara nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo. Los críticos dicen que el Brexit ha dejado a un Reino Unido más débil y aislado, y que los nuevos acuerdos con países como Australia y Japón no han compensado el golpe económico.