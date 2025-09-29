logo pulso
Vietnam se alista para la llegada del tifón Bualoi

Casi 250,000 personas fueron evacuadas como precaución

Por EFE

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Vietnam se alista para la llegada del tifón Bualoi

Bangkok.- Las autoridades de Vietnam se apresuraron este domingo a evacuar a casi 250.000 personas antes de la llegada inminente del tifón Bualoi, entre señales de alerta por los fuertes vientos de hasta 133 kilómetros por hora y el riesgo de inundaciones, asociados a una tormenta que causó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas.

“Se trata de una tormenta muy rápida, se está moviendo a casi el doble de la velocidad habitual”, advirtió el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam, que prevé que el tifón toque tierra en el centro del país asiático durante la tarde.

Las fuertes lluvias asociadas al avance del tifón han afectado ya a partes del país, especialmente a la ciudad de Hue, donde según VTV una mujer fue arrastrada por una crecida el sábado y permanece desaparecida.

El tifón Bualoi golpeó el pasado viernes la costa oriental de Filipinas causando al menos 14 muertes y obligando a evacuar a más de 350.000 personas, según los últimos datos del Consejo para la Gestión de Desastres del archipiélago (NDRRMC), antes de atravesar y tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y 34 heridos, así como daños a unas 10.000 viviendas y más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz, en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas.

