Volcán entra en erupción en Etiopía

Adís Abeba, Etiopía.- Un volcán que había estado inactivo durante mucho tiempo entró en erupción en el norte de Etiopía durante el fin de semana, enviando columnas de ceniza a través del Mar Rojo hacia Yemen y Omán.

El volcán Hayli Gubbi, en la región de Afar de Etiopía, entró en erupción el domingo por la mañana, dejando al pueblo vecino de Afdera cubierto de polvo.

Mohammed Seid, un administrador local, afirmó que no hubo víctimas, pero que la erupción podría tener implicaciones económicas para la comunidad local de pastores de ganado.

Seid comentó a The Associated Press que no había registros previos de una erupción del volcán Hayli Gubbi y que teme por los medios de vida de los residentes.

“Aunque no se han perdido vidas humanas ni ganado hasta ahora, muchos pueblos han quedado cubiertos de ceniza y, como resultado, sus animales tienen poco que comer”, expresó.

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa, en Francia, también informó la erupción, la cual detectó en imágenes satelitales.

El pueblo cerca del desierto de Danakil, una atracción turística, seguía cubierto de ceniza y los turistas y guías que se dirigían al desierto quedaron varados.